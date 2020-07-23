Швейцария передала 300 тонн реагентов для очистки воды на Донбассе

Швейцария передала 300 тонн химических реагентов и приборы для очистки воды по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Торжественная передача гуманитарного груза состоялась во время визита президентов Украины и Швейцарии Владимира Зеленского и Симонетты Соммаруги в Донецкую область.



Реагенты получило коммунальное предприятие «Вода Донбасса», которое обеспечивает водоснабжение по обе стороны конфликта.



«Мы приветствуем новую швейцарскую программу сотрудничества на следующие три года. Из ее общего финансирования на нужды "Воды Донбасса" в 2020 году выделено 1,4 миллиона швейцарских франков», — отметил Зеленский выступая на территории предприятия водоснабжения в Николаевке.



В свою очередь швейцарский лидер выразила уважение сотрудникам «Воды Донбасса».



«Именно сотрудники "Воды Донбасса" каждый день с самого начала конфликта прилагают неимоверных усилий, чтобы в сложных условиях подавать воду почти для 4 миллионов людей. Говоря о сложных условиях, я имею в виду даже обстрелы», — отметила Соммаруга.



Она добавила, что в сентябре Швейцария планирует предоставить еще одну большую партию помощи.



Соммаруга также отметила, что Швейцария является одной из немногих стран, которая предоставляет гуманитарную помощь по обе стороны линии соприкосновения. Она поблагодарила Зеленского за то, что он разрешает швейцарским гуманитарным конвоям проезжать на неподконтрольную Украине территорию.