На Донбассе глушили и обстреливали беспилотники ОБСЕ

Беспилотники Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ 23 июля подверглись глушению и обстрелу на Донбассе. Об этом сообщается в отчете миссии.



В Донецкой области во время полета в районе населенных пунктов Константиновка и Степановка беспилотник СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS.



«Находясь на северо-восточной окраине н. п. Орехово (подконтрольный правительству, 57 км к северо-западу от Луганска) и управляя полетом БПЛА малого радиуса действия, команда СММ слышала 5 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 2–3 км к югу», - говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, огонь был направлен на БПЛА.