В Луганске задержали сотрудника «Минтранса ЛНР» за получение взятки

Снимок: «МВД ЛНР» / YouTube

В Луганске был задержан руководитель одного из департаментов «министерства инфраструктуры и транспорта» группировки «ЛНР» по обвинению в получении взяток. Об этом сообщает «МВД ЛНР».



Подчеркивается, что с апреля по август текущего года «чиновник, используя свое служебное положение, систематически вымогал и получал денежные средства» от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. Деньги давались за «не привлечение к административной ответственности за нарушения правил перевозок пассажиров и беспрепятственное осуществление хозяйственной деятельности».



Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 359 «Уголовного кодекса ЛНР», предполагающей ответственность за получение взятки, сопряженное с вымогательством.