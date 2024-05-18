Россия обстреляла Донецкую область «Градами» и авиабомбами: последствия

За сутки российская армия обстреляла Донецкую область более 2,3 тысяч раз.



Полиция сообщила о повреждениях в 11 населенных пунктах области: городах Красногоровка, Лиман, Селидово, Торецк, Часов Яр, поселке Острое, селах Богатырь, Брусовка, Новожеланное, Островское, Стинки.



Повреждены 63 гражданских объекта.

Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА

Красногоровку российские войска атаковали из артиллерии, там погибли два человека и один ранен.

Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА

«Градами» Россия накрыла Часов Яр. Погиб мирный житель, разрушениям подверглись 4 дома.

Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА

Три авиабомбы «КАБ-100» оккупанты сбросили на Богатырь, чем ранили человека, повредили дом культуры, 4 дома, СТО, автомобили.

Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА

По Селидово оккупант ударил авиабомбой «УМПБ-Д30СМ». Один мирный житель травмирован.

Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА

Четыре авиабомбы «УМПБ Д-30СМ» российские военные сбросили на Лиман. Один человек получил ранения. Разрушены 9 домов, газопровод, ЛЭП, автомобиль.

Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА

В Новожеланном также ранен один человек.