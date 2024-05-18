Россия обстреляла Донецкую область «Градами» и авиабомбами: последствия

За сутки российская армия обстреляла Донецкую область более 2,3 тысяч раз.
Полиция сообщила о повреждениях в 11 населенных пунктах области: городах Красногоровка, Лиман, Селидово, Торецк, Часов Яр, поселке Острое, селах Богатырь, Брусовка, Новожеланное, Островское, Стинки.
Повреждены 63 гражданских объекта.
Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА
Красногоровку российские войска атаковали из артиллерии, там погибли два человека и один ранен.
Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА
«Градами» Россия накрыла Часов Яр. Погиб мирный житель, разрушениям подверглись 4 дома.
Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА
Три авиабомбы «КАБ-100» оккупанты сбросили на Богатырь, чем ранили человека, повредили дом культуры, 4 дома, СТО, автомобили.
Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА
По Селидово оккупант ударил авиабомбой «УМПБ-Д30СМ». Один мирный житель травмирован.
Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА
Четыре авиабомбы «УМПБ Д-30СМ» российские военные сбросили на Лиман. Один человек получил ранения. Разрушены 9 домов, газопровод, ЛЭП, автомобиль.
Разрушения гражданской инфраструктуры в Донецкой области из-за российских обстрелов 17 мая. Фото: Донецкая ОВА
В Новожеланном также ранен один человек.