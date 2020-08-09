Боевики 8 раз нарушили «режим тишины» за минувшие сутки

В субботу, 8 августа, боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, в семи случаях прибегая к вооруженным провокациям. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под огнем оказались позиции ООС вблизи Шум, Водяного, Попасной, Гнутово, Новоалександровки и Орехово.



Боевики стреляли из подствольного гранатомета, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



«Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — говорится в сводке.



Потерь среди личного состава ООС за минувшие сутки нет.