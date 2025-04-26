Генштаб ВСУ опроверг сообщения Кремля о завершении боев на Курщине

Сообщения представителей Кремля о якобы завершении боевых действий на территории Курской области не соответствуют действительности, заявили в Генеральном штабе ВСУ. За прошедшие сутки украинские силы отразили пять штурмовых атак войск РФ, угрозы окружения нет.



«Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается», — говорится в сообщении Генштаба.



Отмечается, что оперативная обстановка остается сложной, однако «наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны».



В Генштабе уточнили, что с начала суток в операционной зоне группировки войск «Курск» отражено пять штурмовых действий противника, еще одно боевое столкновение продолжается. Угроза окружения украинских подразделений отсутствует.



«Заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск являются ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное. Активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются», — добавили в Генштабе.



Ранее Минобороны РФ признало участие северокорейских военных в противостоянии с ВСУ в Курской области.