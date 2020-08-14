Кулеба надеется, что ситуация в Беларуси стабилизируется и переговорную площадку менять не придется

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что можно перенести из Минска место проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, однако надеется на стабилизацию ситуацию в Беларуси. Об этом он рассказал в интервью «UA: Украинское радио».



«"Площадка" — дело гибкое, ее можно поменять. Но, все-таки будем надеяться, что ситуация в Беларуси стабилизируется и работа продолжится. Но, главное даже не место, где это происходит, главное — это участники, это, прежде всего, Россия, Украина и ОБСЕ. И главное — это содержание договоренностей, которые или достигаются или не достигаются», — сказал Кулеба.



Также, по мнению министра, коронавирус еще будет продолжаться и поэтому объективных возможностей встретиться в Минске в ближайшее время не будет, в связи с чем Трехсторонняя контактная группа будет заседать в режиме онлайн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы планируется на 18 августа, в нем примет участие новый глава украинской делегации Леонид Кравчук.



Кравчук допустил перенос площадки для переговоров из Беларуси в Швецию, если возможность проводить встречи в Минске из-за протестов пропадет.