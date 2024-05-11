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«Серая зона» на Харьковщине не увеличилась, идут активные бои — ОВА

11 мая 2024, 15:01

«Серая зона» на Харьковщине не увеличилась, идут активные бои — ОВА

Войска России продолжают атаки на севере Харьковской области и пытаются продвинуться вглубь территории региона, но безуспешно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона 11 мая, передает «Интерфакс-Украина».

«Враг продолжает активизацию на севере нашей области. В настоящее время на Слобожанском направлении наши воины отразили 9 атак. Это территория населенных пунктов Красное, Мороховец, Олейниково, Гатище и другие. Все это север нашей территории. Враг пытается продвигаться в глубь нашей территории. У нас идут активные боевые действия на территории населенных пунктов Стрелечья, Пыльне и Борисовка, а также в районе Олейникова и Огурцового. Ситуация по этим направлениям полностью контролируется», — рассказал Синегубов.

Он уточнил, что населенные пункты, на территории которых ведутся боевые действия, находятся в 3-5-километровой зоне от границы с Россией.

По словам Синегубова, «серая зона» по сравнению с 10 мая не увеличилась

«Серая зона» пока не увеличилась. То есть фронт у нас сейчас стабилизировался. Действительно, у нас идут жестокие бои за те населенные пункты, которые я назвал», — сказал Синегубов.

Отвечая на уточняющие вопросы о том, были ли попытки ВС РФ зайти в область через другие населенные пункты, в частности через Гоптовку и Казачью Лопань, Синегубов сказал: «Были обстрелы, были попытки выдвижения диверсионно-разведывательных групп, но все они остановлены. Пока активности по этим направлениям, что вы отметили, мы не фиксируем».

По его словам, оккупанты заходили малыми группами пехоты, были также попытки использования бронетехники.

«Были случаи по одному из населенных пунктов заходило 20 человек, по другому — 30 человек. Еще по одному использовали бронированную технику. Например, на Волчанское направление враг привлек танки, пытался заехать на нашу территорию. Они [танки] были частично уничтожены, частично отошли. Чуть левее, ближе к Липцам, враг заходил пехотой, пытался продвинуться», — сказал Синегубов.

Он отверг возможность умышленного разминирования минных полей вблизи границы накануне атаки ВС РФ на севере области.

«Там, где стояли [украинские] военные подразделения, они четко понимали, что и как они делают. Враг тоже не идет по линии через минные поля. Были выдвинуты диверсионно-разведывательные группы. Он [враг] ясно понимает маршруты, как ему проходить, где ему проходить, где ему нужно разминировать. Были факты подрыва, в том числе и военной техники. Относительно, скажем так, преднамеренного разминирования того или иного направления, это все действительно слухи и информация, не соответствующая действительности», — сказал Синегубов.

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