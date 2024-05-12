Российская армия наступает на Харьковщину: идут бои за Волчанск

В Волчанске Харьковской области начались уличные бои, а российские силы стягивают свои войска. Об этом заявил украинский военный командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.



Военный считает, что причиной прорыва россиян стали недостроенные фортификации.



«Волчанск... сложно. Сегодня ударная аэроразведка 1 СБ 57 бригады остановила продвижение "Шторм Z", бригадная арта сработала великолепно и добила роту Z вместе с их техникой огневой поддержки. Но враг стягивает резервы. Начались уличные бои, город окружают. Говорю это, потому что мы можем погибнуть и правду никто не услышит. А зачем тогда все?! Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону, по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой!», — заявил Ярославский.



Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что сейчас продолжаются бои в приграничных с Россией районах Харьковской области. Он назвал обстановку сложной.



«Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения», — заявил Сырский.



Российские военные за сутки усилили массированные артиллерийские и авиаудары вдоль границы на севере Харьковской области. Волчанск, Липцы и другие населенные пункты находятся практически круглосуточно под обстрелами оккупантов, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.



«Сейчас главная задача — стабилизировать линию фронта, потому что у нас увеличилась серая зона, увеличилось количество населенных пунктов на территориях, где ведутся активные боевые действия... Ситуация достаточно сложная, но контролируемая нашими войсками», — сказал Синегубов в эфире телемарафона.



На Харьковском направлении Силы обороны Украины ведут контрударные действия в районах приграничных сел Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» подполковник Назар Волошин.



«Продолжаются оборонные операции в районах села Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище и Плетеневка. Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки там ведут контрударные действия, защищая нашу украинскую территорию», — сказал он в эфире национального телемарафона.



По словам Волошина, на Харьковском направлении враг перекидывает резервы и применяет значительные силы пехоты и бронетехники, а также дроны различного типа. Кроме этого, противник развивает наступательные действия на двух направлениях: Липцы и Волчанск, а также пытается расширить фронт.



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что одним из заданий провокативных действий врага в Харьковской области является дестабилизация и намерение посеять панические настроения в Украине.