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ВСУ сбили еще один российский штурмовик Су-25

11 мая 2024, 17:34

ВСУ сбили еще один российский штурмовик Су-25

Силы обороны в субботу, 11 мая, сбили очередной российский самолет Су-25. Об этом сообщает 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

«Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять отличная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25», — сообщили в 110-й ОМБ им. М. Безручко в Facebook.

Где именно был сбит российский штурмовик, не уточняется. Бригада базируется в Донецкой области.  

9 мая Вооруженные силы Украины сбили на Авдеевском направлении российский Су-25. 

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Украина сбила около 350 самолетов оккупантов.

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