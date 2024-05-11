ВСУ сбили еще один российский штурмовик Су-25

Силы обороны в субботу, 11 мая, сбили очередной российский самолет Су-25. Об этом сообщает 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.



«Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять отличная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25», — сообщили в 110-й ОМБ им. М. Безручко в Facebook.



Где именно был сбит российский штурмовик, не уточняется. Бригада базируется в Донецкой области.



9 мая Вооруженные силы Украины сбили на Авдеевском направлении российский Су-25.



Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Украина сбила около 350 самолетов оккупантов.