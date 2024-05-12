Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ оккупировали шесть сел на Харьковщине, продвинулись в Красногоровке — DeepState

Обновлено
12 мая 2024, 09:32

Войска РФ оккупировали шесть сел на Харьковщине, продвинулись в Красногоровке — DeepState

Приграничье в Харьковской области. Карта DeepState Приграничье в Харьковской области. Карта DeepState

Российские войска смогли оккупировать пять сел в приграничной зоне Харьковской области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.

Отмечается, что на Харьковщине в районе насаселенного пункта пункта Липцы российские военные фактически заняли села Стрелечье, Красное, Пыльное, Борисовку. Россияне пытаются закрепиться в населенных пунктах Мороховец, Олейниково, Лукьяновка, Зеленое. Продолжаются бои за Глубокое, которое является последним насселенным пунктом перед основной задачей в том районе для сил РФ — занять Липцы.

В районе Волчанска российские военные заняли населенный пункт Плетеневка и движутся в сторону Волчанска. Пытаются закрепиться в селах Огурцово, Гатище, Старица, Бугруватка. У последних двух населенных пунктов 11 мая было замечено большое количество пехоты, продолжаются бои, отмечает DeepState подошли к северным окраинам города Волчанска, пытаются закрепиться, также продолжаются бои. Подчеркивается, что украинские бойцы встречают противника огнем.

«Ситуация продолжает усложняться. Враг постепенно заводит на нашу территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами к населенным пунктам и пытается там закрепиться, насыщаться и продолжать движение», — пишут аналитики.

Отмечается, что на поддержке у российских войск работает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БПЛА и РЭБ. «Силы Обороны пытаются остановить врага, наносят поражение. Необходимо уделить больше внимания этому региону и наконец-то наладить коммуникацию или враг будет иметь еще больший успех, что приведет к очень негативным последствия», — подчеркнули в DeepState.

Аналитики также полагают, что хоть и главная задача войск РФ — отвлечение внимания с других участков, «но без введения резервов ситуация может стать крайне ужасной». «Враг это понимает и текущая ситуация все больше заставляет Силы Обороны вступать в этом районе», — резюмировали в DeepState.

Кроме того, в Донецкой области российские военные продвинулись в Красногоровке. Судя по карте DeepState, россиянам удалось занять огнеупорный завод.

Также россияне продвинулись возле Владимировки под Угледаром.

Кроме того, в районе Часов Яра DeepState уточнил продвижение сил РФ в Ивановском и окрестностях.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Красногоровка Донецкая область Харьковская область
Прочее
Война ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
00:17
Главное за день: Удар по ресторану в Донецке. Российские войска продвинулись в Красногоровке
13:20
В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые
09:19
DeepState: Войска РФ продвинулись на Донбассе, наступают в приграничье Харьковщины
07:40
Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию
23:18
Главное за день: Удар по российскому НПЗ. Украине передали тренажер F-16
22:32
В оккупированных Ровеньках нанесен удар по нефтебазе
22:08
Зеленский — о Харьковской области: Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел
21:08
В Донецке за день под обстрелами погибли две женщины
07:58
В Мариуполе прогремели взрывы вечером 9 мая. Возможно, «прилет» по расположению войск РФ
00:07
Главное за день: Парад одного танка в Москве. РФ захватила Уманское
21:18
В Луганске при ударе по нефтебазе пострадал «спецполк МВД»
20:45
«Перерегистрация» жилья в оккупации опасна для украинцев: правозащитники выступили с рекомендациями
18:51
Обстрел Макеевки: «ДНР» заявила о гибели боевика в собственном доме
17:45
ДТП в Донецке: пассажирский автобус — перевернут, легковое авто — раздавлено
17:12
В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с советскими флагами и автопробегом с портретами Путина
11:27
Вадим Филашкин: «В случае захвата всего Донбасса Россия прорвется в самое сердце Украины» — Sky News
10:36
Российские военные 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:10
Главное за день: Заключенные смогут мобилизоваться. РФ атаковала жд-вокзал в Херсоне
19:42
Пушилин вручил медали за взятие руин Авдеевки и Марьинки
12:09
Сбербанк РФ планирует открыть отделения на оккупированных территориях
все новости
13:25
Минобороны РФ признало, что подъезд в Белгороде обрушился из-за действий ПВО
11:54
В Белгороде разрушен подъезд жилого дома: власти заявляют об обстреле
11:34
В Донецкой области за сутки обстрелами повреждены и разрушены 15 жилых домов
10:44
На Волгоградском НПЗ в России в результате удара дрона вспыхнул пожар
09:32
Войска РФ оккупировали шесть сел на Харьковщине, продвинулись в Красногоровке — DeepState
08:14
Двое жителей Донецкой области пострадали из-за обстрелов за сутки
00:17
Главное за день: Удар по ресторану в Донецке. Российские войска продвинулись в Красногоровке
23:32
Alyona Alyona & Jerry Heil в финале «Евровидения» призвали к миру и свободе для Украины
21:53
В Белгороде пострадали почти 30 человек в результате обстрела — губернатор
19:54
«Шахтер» обыграл «Динамо» и стал чемпионом Украины
17:34
ВСУ сбили еще один российский штурмовик Су-25
16:44
«Фугас! Уходим!». Во время эвакуации раненых из Красногоровки полицейские попали под удар
15:01
«Серая зона» на Харьковщине не увеличилась, идут активные бои — ОВА
13:20
В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые
11:54
Войска РФ 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть жертвы и рзрушения
10:44
СБУ заявила о предотвращении теракт, который РФ планировало провести в Киеве 9 мая
09:19
DeepState: Войска РФ продвинулись на Донбассе, наступают в приграничье Харьковщины
08:41
Обстрелы Донецкой области: двое погибших и трое раненых за сутки
07:40
Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию
23:18
Главное за день: Удар по российскому НПЗ. Украине передали тренажер F-16
все новости
ВИДЕО
Атака по НПЗ. Кадр з відео На Волгоградском НПЗ в России в результате удара дрона вспыхнул пожар
12 мая, 10:44
Последствия обстрела Белгорода. Фото: соцсети В Белгороде пострадали почти 30 человек в результате обстрела — губернатор
11 мая, 21:53
Фото: ФК «Шахтер» «Шахтер» обыграл «Динамо» и стал чемпионом Украины
11 мая, 19:54
Эвакуация из Красногоровки. Кадр из видео «Фугас! Уходим!». Во время эвакуации раненых из Красногоровки полицейские попали под удар
11 мая, 16:44
Последствия обстрела ресторана Paradise в Донецке. Фото: соцсети В оккупированном Донецке нанесен удар по ресторану. Есть погибшие и раненые
11 мая, 13:20
Владимир Зеленский Зеленский — о Харьковской области: Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел
10 мая, 22:08

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор