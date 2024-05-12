Приграничье в Харьковской области. Карта DeepState

Российские войска смогли оккупировать пять сел в приграничной зоне Харьковской области. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.



Отмечается, что на Харьковщине в районе насаселенного пункта пункта Липцы российские военные фактически заняли села Стрелечье, Красное, Пыльное, Борисовку. Россияне пытаются закрепиться в населенных пунктах Мороховец, Олейниково, Лукьяновка, Зеленое. Продолжаются бои за Глубокое, которое является последним насселенным пунктом перед основной задачей в том районе для сил РФ — занять Липцы.



В районе Волчанска российские военные заняли населенный пункт Плетеневка и движутся в сторону Волчанска. Пытаются закрепиться в селах Огурцово, Гатище, Старица, Бугруватка. У последних двух населенных пунктов 11 мая было замечено большое количество пехоты, продолжаются бои, отмечает DeepState подошли к северным окраинам города Волчанска, пытаются закрепиться, также продолжаются бои. Подчеркивается, что украинские бойцы встречают противника огнем.



«Ситуация продолжает усложняться. Враг постепенно заводит на нашу территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами к населенным пунктам и пытается там закрепиться, насыщаться и продолжать движение», — пишут аналитики.



Отмечается, что на поддержке у российских войск работает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БПЛА и РЭБ. «Силы Обороны пытаются остановить врага, наносят поражение. Необходимо уделить больше внимания этому региону и наконец-то наладить коммуникацию или враг будет иметь еще больший успех, что приведет к очень негативным последствия», — подчеркнули в DeepState.



Аналитики также полагают, что хоть и главная задача войск РФ — отвлечение внимания с других участков, «но без введения резервов ситуация может стать крайне ужасной». «Враг это понимает и текущая ситуация все больше заставляет Силы Обороны вступать в этом районе», — резюмировали в DeepState.



Кроме того, в Донецкой области российские военные продвинулись в Красногоровке. Судя по карте DeepState, россиянам удалось занять огнеупорный завод.

Также россияне продвинулись возле Владимировки под Угледаром.

Кроме того, в районе Часов Яра DeepState уточнил продвижение сил РФ в Ивановском и окрестностях.