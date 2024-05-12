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Эвакуация на Харьковщине: в Волчанске остается около 500 человек

12 мая 2024, 17:36

Эвакуация на Харьковщине: в Волчанске остается около 500 человек

Более двух суток продолжается эвакуация жителей приграничных населенных пунктов Харьковской области, жизни и здоровью которых грозят постоянные обстрелы со стороны российских оккупантов. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что уже из трех районов Хаьковщины выехали более, 4,5 тысячи человек.

«В настоящее время из приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области совместными усилиями эвакуировано уже более 4500 жителей»,  — сообщили спасатели.

В городе Волчанск, за который идет бой, находится до 500 человек. Эвакуация продолжается, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ранее украинский военный командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что в Волчанске Харьковской области начались уличные бои, а российские силы стягивают свои войска. Комментарии военных и чиновников о ситуации в городе «Новости Донбасса» собрали по ссылке. 

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