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Письмо Кравчука с вопросом о соответствии местных выборов «Минску» поступило в Раду. Его рассмотрят комитеты

23 августа 2020, 11:20

Письмо Кравчука с вопросом о соответствии местных выборов «Минску» поступило в Раду. Его рассмотрят комитеты

В Верховную Раду поступило письмо председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, в котором он просит уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов Минским соглашениям. Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков во время брифинга в воскресенье.

«Касательно обращения Леонида Макаровича: оно действительно поступило в Верховную Раду, если я не ошибаюсь, в пятницу Руслан Стефанчук направил его в комитеты, комитеты будет рассматривать эти вопросы», — цитирует спикера ВР «Интерфакс-Украина».

Разумков воздержался от прогнозирования результатов рассмотрения письма главы украинской делегации ТКГ в парламентских комитетах. При этом он высказал свою позицию, которую «слышал в том числе и от многих украинских высокопоставленных чиновников» о том, что «выборы — это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно».

«Однако есть некоторые ограничения: выборы должны быть выборами. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное — выборы должны отвечать европейским нормам и такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан», — констатировал спикер парламента.

Разумков также отметил, что помимо главы делегации в ТКГ, необходимо выслушать и позицию представителей других органов украинской власти, которые отвечают за мирное урегулирование ситуации на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

«По состоянию на сегодня вы неоднократно видели и позицию президента, он об этом говорил. Провести выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать. <...> Андрей Борисович Ермак ответственный за это направление. Насколько мне известно, никакой дополнительной информации не поступало. Верховная Рада будет действовать исключительно в интересах всех граждан Украины, но учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях», — сказал председатель Рады.

Россия в Трехсторонней контактной группе заблокировала переговоры, ставя условием отмену постановления Верховной Рады о местных выборах, которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения.

В связи с этим, Кравчук сообщил участникам ТКГ, что обратится к Раде с предложением «рассмотреть вопрос о соответствии» постановления закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Спорным стал пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году. В нем сказано, что выборы в отдельных районах Донбасса и автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.

По словам Кравчука, Россия хочет проведения выборов на всей территории Донбасса, включая ту, которая сейчас не контролируется Киевом. При этом народный депутат Андрей Костин, который входит в возглавляемую Кравчуком делегацию в ТКГ, заявил, что во время переговоров не слышал о желании поддерживаемых Россией группировок «ДНР» и «ЛНР» поучаствовать в украинских местных выборах.

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Леонид Кравчук Дмитрий Разумков
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