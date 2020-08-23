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Донбасс. Итоги недели 17 – 23 августа

23 августа 2020, 23:19

Донбасс. Итоги недели 17 – 23 августа

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной Украине части Донетчины подтверждено 1239 случая коронавируса. Из них 928 человек выздоровели, а 17 — умерли. С начала пандемии на Луганщине заболевания COVID-19 лабораторно подтверждено у 244 человек. Из них выздоровели – 154, один летальный случай.

Группировка «ДНР» заявляет о 2322 случаях коронавируса. Из них на лечении – 1069 пациентов, выписаны – 1125 человек, летальных случаев – 128. «ЛНР» подтверждает коронавирус у 646 человек, из которых 607 пациентов выздоровели, 17 — умерли.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина, который станет заместителем главы делегации Леонида Кравчука.

В Офисе президента Украины заявили, что на заседании ТКГ было согласовано 20 участков разминирования и 4 новых участка разведения сил и средств. В ОБСЕ же отметили, что стороны «значительно приблизились» к соглашению по 20 участкам разминирования, но еще не подписали его.

Украина до сих пор не получила «с той стороны» полный список удерживаемых лиц для проведения обмена на Донбассе, сообщил президент Владимир Зеленский. Однако в Офисе президента отметили, что ТКГ достигла прогресса в вопросах взаимного освобождения.

Переговоры советников глав государств «нормандской четверки» запланировано провести до конца августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Подготовку встречи подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика

Украина перейдет к выполнению политической части «Минска» после установления режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения, заявил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук.

Он также сообщил, что Россия в ТКГ настаивает на проведении местных выборов на всей территории Донецкой и Луганской областей, включая неподконтрольную Украине территорию.

Президент Владимир Зеленский считает, что говорить о замене Минска для переговоров Трехсторонней контактной группы рано и неправильно.

В Верховную Раду поступило письмо Леонида Кравчука, в котором он просит уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов Минским соглашениям.

Права человека

Группировка «ДНР» приговорила жителя Донецкой области к 11 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины.

В пятницу вечером на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области остались ночевать 10 человек. Люди ночевали в палатках ГСЧС Украины, так как не смогли попасть на подконтрольную боевикам территорию.

Общество

Группировка «ЛНР» задержала свою «и.о министра промышленности и торговли» Ирину Деркач по подозрению в коррупции.

На заводах, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донбасса, продолжается сохраняться задолженность по заработной плате перед рабочими. В Алчевске пригрозили забастовкой.

Донецк с рабочим визитом впервые за шесть месяцев посетила глава миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт. В организации допустили, что во время визита она поднимет вопрос обмена пленными.

Боевые действия

С 27 июля и по состоянию на 21 августа СММ ОБСЕ констатировала 634 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе:

«Донбасс сегодня»: Месяц без потерь на фронте. Как долго продержится перемирие? // Дойдет ли эхо белорусских протестов до Донбасса и что об этом думают люди по обе стороны линии соприкосновения? Пообщались с дончанами // Киев на финальной стадии разработки документа об амнистии. Что это значит для Донбасса?

«Донбасс Реалии»: Боевики из Донбасса едут на помощь к Лукашенко? // Лукашенко пошел на конфликт с Украиной // Горловка: что сделала «ДНР» с шахтерским городом? // О чем шутят комики в Донецке?

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