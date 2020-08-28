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Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ

28 августа 2020, 20:16

Суд признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ

Конституционный суд признал решение о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) неконституционным. Решение обнародовано на сайте суда.

«Признать таким, который не соответствует Конституции Украины (является неконституционным), указ президента Украины "О назначении А.Сытника директором НАБУ" от 16 апреля 2015 года № 218/2015», — говорится в документе.

Отмечается, что вышеуказанный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.

Кроме того, это решение КС не распространяется на правоотношения, которые возникли в результате осуществления должностных обязанностей Сытником.

Оспаривали указ о назначении Сытника народные депутаты — всего 51 народный депутат.  Авторы представления считают, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный ч. 4 ст. 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.

Кроме того, нардепы считают, что издание указа о назначении директора НАБУ противоречит положениям ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п.31 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, которые содержат исчерпывающий перечень полномочий президента Украины и обязывают издавать акты на основании Конституции Украины.

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