Кто и как должен пересекать КПВВ на Донбассе – правила

В условиях карантина через линию разграничения на Донбассе пропускают лишь с соблюдением всех санитарных норм: температурного скрининга, средств индивидуальной защиты, социальной дистанции. С 28 августа в Украине действуют обновленные правила въезда из отдельных районов Донбасса. Пока они введены на один месяц.



Как и прежде, люди обязаны проходить самоизоляцию с мобильным приложением «Дій вдома», который необходимо установить на телефон и активировать. Если такой возможности нет, человек должен пройти обсервацию.



Установить приложение «Дій вдома» должен каждый в возрасте старше 12 лет, в том числе дети, поступающие в вузы через образовательные центры «Донбасс-Украина» и люди, которые их сопровождают. Это правило не касается только работников официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.



Иностранцы и лица без гражданства при пересечении линии разграничения (в любом направлении) обязаны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующий весь срок пребывания в Украине. Полис (свидетельство или сертификат) должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины.



Что касается обсервации, то пребывание людей в специально отведенных учреждениях является бесплатным. Но питание – за свой счет.



Люди в обсерваторах могут получать от родственников личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению).



Из места обсервации к местам проживания люди должны добираться за свой счет.



Иностранцы и лица без гражданства (кроме беженцев) проходят обсервацию за счет страховщика или оплачивают услуги самостоятельно.



Самоизоляцию или обсервацию можно прекратить, пройдя ПЦР-тест на коронавирус и получив отрицательный результат.



С 1 сентября украинские КПВВ в Донецкой и Луганской областях перешли на осенний режим работы. Людей пропускают с 07.00 до 18.30 со стороны Донецка. Обратно в Донецк пропускают до 18.00. Пункты пропуска, подконтрольные группировке «ДНР», открывают пункт два раза в неделю. В обе стороны пропускают ограниченное количество людей.