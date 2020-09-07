На Кипре назвали украинцев и россиян с «золотыми паспортами» из группы высокого риска

Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев , выданных на Кипре в 2008-2012 годах.



Издание ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса, в котором говорится, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. В 34 случаях паспорта получили предприниматели из России, Украины и Сирии, а также члены их семей, — все они входили в группу «высокого риска», находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы.



Среди украинцев — миллиардер Игорь Коломойский с женой Ириной и дочерью Анжеликой, его бизнес-партнер по финансово-промышленной группе «Приват» Геннадий Боголюбов, еще один предприниматель, которого связывают с Коломойским — Михаил Киперман, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, сооснователь корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук с женой Еленой. Также там указан глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин, который получил украинский паспорт в 2016 году и обязался прекратить гражданство России и Кипра.



В списке также указаны 24 россиянина, в частности, среди них упомянуты:

Михаил Кузовлев, первый замглавы ВЭБ.РФ;

Алексей Ушамирский, председатель правления группы компаний «ВИД»;

Леонид Лебедев, бывший сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез»;

Антон Белобрагин, владелец сети Spar и «Тульского мясокомбината»;

Игорь Шаталов, член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома»;

Александр Фролов, совладелец и президент металлургической компании Evraz;

Игорь Кесаев, владелец и президент группы компаний ;

Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка;

Григорий Березкин, владелец группы компаний ЕСН.