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На Кипре назвали украинцев и россиян с «золотыми паспортами» из группы высокого риска

07 сентября 2020, 10:10

На Кипре назвали украинцев и россиян с «золотыми паспортами» из группы высокого риска

Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев «золотых паспортов» (гражданство в обмен на инвестиции), выданных на Кипре в 2008-2012 годах.

Издание ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса, в котором говорится, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. В 34 случаях паспорта получили предприниматели из России, Украины и Сирии, а также члены их семей, — все они входили в группу «высокого риска», находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы.

Среди украинцев — миллиардер Игорь Коломойский с женой Ириной и дочерью Анжеликой, его бизнес-партнер по финансово-промышленной группе «Приват» Геннадий Боголюбов, еще один предприниматель, которого связывают с Коломойским — Михаил Киперман, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, сооснователь корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук с женой Еленой. Также там указан глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин, который получил украинский паспорт в 2016 году и обязался прекратить гражданство России и Кипра.

В списке также указаны 24 россиянина, в частности, среди них упомянуты:

  • Михаил Кузовлев, первый замглавы ВЭБ.РФ;
  • Алексей Ушамирский, председатель правления группы компаний «ВИД»;
  • Леонид Лебедев, бывший сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез»;
  • Антон Белобрагин, владелец сети Spar и «Тульского мясокомбината»;
  • Игорь Шаталов, член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома»;
  • Александр Фролов, совладелец и президент металлургической компании Evraz;
  • Игорь Кесаев, владелец и президент группы компаний «Меркурий»;
  • Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка;
  • Григорий Березкин, владелец группы компаний ЕСН.

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Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов Виталий Гайдук

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