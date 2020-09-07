На Кипре назвали украинцев и россиян с «золотыми паспортами» из группы высокого риска

Кипрская газета Politis опубликовала имена 34 владельцев «золотых паспортов» (гражданство в обмен на инвестиции), выданных на Кипре в 2008-2012 годах.
Издание ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса, в котором говорится, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. В 34 случаях паспорта получили предприниматели из России, Украины и Сирии, а также члены их семей, — все они входили в группу «высокого риска», находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы.
Среди украинцев — миллиардер Игорь Коломойский с женой Ириной и дочерью Анжеликой, его бизнес-партнер по финансово-промышленной группе «Приват» Геннадий Боголюбов, еще один предприниматель, которого связывают с Коломойским — Михаил Киперман, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, сооснователь корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук с женой Еленой. Также там указан глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин, который получил украинский паспорт в 2016 году и обязался прекратить гражданство России и Кипра.
В списке также указаны 24 россиянина, в частности, среди них упомянуты: