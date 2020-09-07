Пургин создает «политическую партию» под «местные выборы ДНР»

Бывший председатель «парламента» группировки «ДНР» Андрей Пургин объявил о создании «Республиканской партии Донбасса». Он намерен получить для нее «официальный юридический статус» на подконтрольной боевикам территории.



По словам Пургина, который сейчас находится в оппозиции к действующему руководству «ДНР», политическая сила создается под возможные «местные выборы» на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях.



«Для всех живущих на территории ДНР не секрет, что на сегодняшний день в республике идет интенсивная подготовка к местным выборам. В какие сроки планируется их проведение — весной 2021 года или позже, — неизвестно, но очень велика вероятность, что они состоятся в ближайший год», — сказал он «Федеральному агентству новостей».



После событий 2014 года группировки «Л-ДНР» не создали так называемые местные советы. Фактическое управление населенными пунктами сосредоточено в руках местных «администраций», «председателей» которых назначает глава «ДНР».



На прошлой неделе в Донецке состоялось собрание инициативной группу по созданию «Республиканской партии Донбасса», в которую, помимо Пургина, вошли: бывший «министр транспорта» Семен Кузьменко; бывший «министр образования» Игорь Костенок; боевик Иван Олефир, воевавший в «Славянском гарнизоне»; режиссер Дмитрий Зодчий.

Пургин был самопровозглашенным председателем «народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015 года, пока его не отстранили. После этого он стал критиковать руководителей группировки Александра Захарченко и Дениса Пушилина.



Пургина разыскивают правоохранительные органы Украины за создание террористической группы, посягательство на территориальную целостность, публичные призывы к захвату государственной власти, организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием.