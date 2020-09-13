Обмен пленными на Донбассе может пройти по формуле «100 на 100»

Очередной обмен пленными на Донбассе между Украиной и подконтрольными Россией группировками «ДНР»/«ЛНР» может пройти по формуле «100 на 100». Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«На сегодняшний день с обеих сторон есть около сотни человек», — сказал он в итоговом выпуске программы «Сегодня» на телеканале «Украина».



Ермак выразил надежду, что вопрос конкретных дат взаимного освобождения будет рассмотрен на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы.



Он напомнил, что во время встречи советников лидеров Нормандского формата 11 сентября была достигнута договоренность, что до конца месяца Международный комитет Красного Креста получит беспрепятственный доступ к украинцам, удерживаемым на неподконтрольной территории Донбасса.



Глава Офиса президента отметил, что это должно ускорить процесс обмена.

Предыдущий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.



По данным СБУ, боевики «ДНР»/«ЛНР» удерживают 234 человека.