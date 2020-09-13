Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Обмен пленными на Донбассе может пройти по формуле «100 на 100»

13 сентября 2020, 20:10

Обмен пленными на Донбассе может пройти по формуле «100 на 100»

Очередной обмен пленными на Донбассе между Украиной и подконтрольными Россией группировками «ДНР»/«ЛНР» может пройти по формуле «100 на 100». Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«На сегодняшний день с обеих сторон есть около сотни человек», — сказал он в итоговом выпуске программы «Сегодня» на телеканале «Украина».

Ермак выразил надежду, что вопрос конкретных дат взаимного освобождения будет рассмотрен на ближайших заседаниях Трехсторонней контактной группы.

Он напомнил, что во время встречи советников лидеров Нормандского формата 11 сентября была достигнута договоренность, что до конца месяца Международный комитет Красного Креста получит беспрепятственный доступ к украинцам, удерживаемым на неподконтрольной территории Донбасса.

Глава Офиса президента отметил, что это должно ускорить процесс обмена.

Предыдущий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать. 

По данным СБУ, боевики «ДНР»/«ЛНР» удерживают 234 человека.

ТЕГИ

Прочее
Обмен пленными
Люди
Андрей Ермак

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:45
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
11:51
За сутки в ОРЛО один человек умер вследствие COVID-19
10:47
«ДНР» заявила о 14 новых случаях COVID-19
21:33
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
16:43
Резников: Украина не обещала РФ менять условия проведения выборов в ОРДЛО
10:48
В ОРДЛО — четыре смерти и 30 новых случаев COVID-19 за сутки
21:00
Макеевке «подарили» автобусы. Но они курсируют по городу с зимы
15:44
Гимназия в Горловке перешла на дистанционное обучение. У сотрудника — подозрение на COVID-19
14:56
В Луганске открыли бюст первому главе «ЛНР» Болотову
14:53
«ДНР» разрешила не переводить украинские документы на русский язык до 2023 года
13:25
Красный Крест и УВКБ ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гуманитарной помощи
11:14
В ОРЛО из-за коронавируса умер еще один человек. За сутки — 14 новых случаев
10:04
«ДНР» сообщила о еще 41 заболевшем коронавирусом
16:32
«ДНР» повышает тарифы на тепло и горячую воду в Донецке и еще трех населенных пунктах
14:14
«ЛНР» лишила свободы жителя Луганщины на 13,5 лет по обвинению в «шпионаже»
все новости
20:45
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
20:22
В Донецкой области выявили еще шестерых заболевших COVID-19
20:10
Обмен пленными на Донбассе может пройти по формуле «100 на 100»
19:32
Ермак: Постановление об условиях выборов на Донбассе Рада рассмотрит в ближайшее время
18:20
Украина передаст в Гаагу доказательства вины РФ в «Иловайском котле»
16:50
МИД осудил проведение российских «выборов» в Крыму
16:16
На Луганщине за сутки COVID-19 подтвердился у 24 человек
15:33
Завтра боевики откроют КПВВ «Еленовка»
15:19
В ВСУ выявили 31 новый случай COVID-19
14:08
ОБСЕ увидела продление траншеи ВСУ возле Шумов и продвижение боевиков на Луганщине
13:30
На Донетчине неизвестные атаковали имущество кандидатов на выборы
12:24
Фокин отказался объяснить свои заявления о Донбассе в комитете Рады
11:51
За сутки в ОРЛО один человек умер вследствие COVID-19
11:33
Беспилотник ОБСЕ обстреляли во время пролета над позициями боевиков
10:47
«ДНР» заявила о 14 новых случаях COVID-19
все новости
ВИДЕО
Выборы в Донецке, заказчик Захарченко и выступление Лепса. Смотрите дайджест НД ►
13 сентября, 20:45
Ермак vs Козак: Встреча по Донбассу в Берлине. Быть ли миру? ►
12 сентября, 21:33
Вакцина против коронавируса: что известно о разработке? ►
11 сентября, 16:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция