Ермак надеется, что обмен пленными на Донбассе состоится в ближайшие недели

Украинская сторона рассчитывает, что следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоится в ближайшие недели. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил Reuters во время визита в Донецкую область.



Он отметил, что Украина передала ОБСЕ список из примерно 100 человек. В свою очередь группировки «ДНР» и «ЛНР» включили в свой список примерно столько же людей.



«Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я думаю, что в течение нескольких недель», — сказал Ермак о дате обмена.



Глава президентского офиса также сообщил, что готовится соглашение о новых участках разведения войск на Донбассе. «Сегодня мы очень близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пяти новых участках», — отметил Ермак.

По данным СБУ, боевики «ДНР/ЛНР» удерживают 234 человека.



Предыдущий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоялся 16 апреля по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.