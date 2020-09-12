До конца сентября МККК должен получить доступ к удерживаемым в тюрьмах «Л-ДНР»

До конца сентября Международный комитет Красного Креста получит беспрепятственный доступ к украинцам, удерживаемым на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Такая договоренность была достигнута в рамках встречи советников лидеров Нормандского формата 11 сентября, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



«Мы ожидаем, что это очень ускорит процесс возвращения наших граждан. Вы знаете, что у нас есть такое задание от президента, и это наш приоритет», — отметил Ермак во время брифинга в Одесской области.



Он также отметил, что на этой встрече на уровне советников впервые за последние годы присутствовали представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе — спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.



По словам, Ермака это свидетельствует о том, что взаимодействие и скоординированная работа Минского и Нормандского переговорных форматов вышла на еще более высокий уровень. «И мы ожидаем от этого конкретных результатов уже на ближайшей неделе — 15 сентября, когда состоится видеоконференция ТКГ», — сказал руководитель Офиса президента.

Советники лидеров Нормандского формата во время встречи поддержали дальнейшее соблюение перемирия на Донбассе.



Визави Андрея Ермака, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, заявил, что встреча прошла «без прорывов» в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, пока основания для саммита лидеров Нормандского формата отсутствуют. Козак также подтвердил, что участники встречи поддержали продолжение режима прекращения огня.



Президент Владимир Зеленский анонсировал еще одну встречу «нормандских» советников.