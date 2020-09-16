Геращенко: Балух не приходит в сознание после избиения

Бывший политзаключенный Владимир Балух находится в стабильно тяжелом состоянии после избиения в Киеве. Об этом сообщила сопредседательница фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.



По ее информации, Балух не пришел в сознание.



«От лечащих врачей Владимира Балуха: cостояние стабильно тяжелое. Пациент без сознания. Следующие несколько дней критичны при таких травмах», — написала она в Facebook.



49-летнего Владимира Балуха избили в ночь на 8 сентября в столичном «Гидропарке». Во время госпитализации обнаружилось, что у него отсутствует мобильный телефон и банковская карта.

Владимир Балух — крымский фермер, был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки. Балуха освободили в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.