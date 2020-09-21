Красный Крест надеется вскоре посетить пленных в Донецке и Луганске. Таких сегодня — 242 человека

Боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» признают, что удерживают в плену 242 украинцев. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Службе безопасности Украины.



Большинство среди незаконно удерживаемых являются гражданскими, таких 202 человека. Боевики также удерживают 32 военных, четырех правоохранителей и четырех добровольцев.



Доступа к пленным украинцам практически нет, в связи с чем неизвестны их условия содержания. Международному комитету Красного Креста иногда удается передать удерживаемым посылки и письма от родственников, рассказал НД пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александр Власенко.



«Этот вопрос постоянно обсуждается, но к сожалению, этого доступа на постоянной основе и по нашим правилам на сегодня нет. Мы его добиваемся и надеемся, что сейчас мы его получим», — сказал он.



«У нас была встреча в этом году. Последний сравнительно массовый визит был в 2017 году, но мы постоянно держим под контролем. У нас есть списки людей, которые содержатся под стражей на неподконтрольной территории, периодически мы передаем через тамошние структуры посылки и письма от родственников», — добавил пресс-секретарь МККК.



Власенко отметил, что проблем с доступом в тюрьмы на подконтрольной властям территории, в том числе следственные изоляторы СБУ, у МККК нет: «Мы посещаем и удовлетворены уровнем сотрудничества с органами власти Украины».

Договоренность о доступе МККК в тюрьмы ОРДЛО была достигнута на саммите лидеров «нормандского формата» в Париже в декабре 2019 года. На встрече политсоветников «нормандской четверки» в Берлине 11 сентября стороны условились, что представители МККК попадут к незаконно удерживаемым до конца месяца.