Мариуполь отметит День города, несмотря на выход из «зеленой» зоны карантина

Праздничные мероприятия по случаю Дня города Мариуполь состояться, несмотря на отнесение города в «желтую» зону карантина со следующей недели. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил заместитель городского головы Михаил Когут.



Он отметил, что специалисты городского совета выясняют, по каким критериям Мариуполь убрали из «зеленой» зоны.



«Те критерии, по которым мы определяем — общее число случаев от общего количества жителей — поэтому там сейчас наши специалисты выясняют, кто проводил эти исследования и на каком основании (отнесли в "желтую" зону, — прим.)», — рассказал Когут.



«Мы не то, что не согласны, мы хотим понимать, по каким критериям они делали эти расчеты. Потому что согласно нашим расчетам, у нас "зеленая" зона», — добавил он.



Заммэра сообщил, что подготовка к празднованию Дня города продолжается и заверил, что все санитарные требования выполняются в полном объеме: «Пока что подготовка идет, чтобы проводить. Вся подготовка построена на том, что мы растягиваем локации, есть три локации для того, чтобы соблюдать дистанцию».



С 28 сентября в Украине изменяется разделение на зоны по уровню эпидемиологической опасности. Так, 8 городов и районов Донецкой области, в том числе Мариуполь, отнесены в «желтую» зону карантина.



В «желтой» зоне запрещено посещение учреждений социальной защиты, где находятся пожилые люди. В остальном — действуют ограничения «зеленой» зоны.



В 2020 году Мариупольский горсовет потратил рекордные 9 миллионов гривен на мероприятия ко Дню города, а само празднование продлится три дня, с 25 по 27 сентября.



На концерте по случаю Дня города выступят группы «Агонь», «Ляпис 98» и Ольга Полякова, а вести концерт будет шоумен Андрей Бедняков.

Сегодня власть Краматорска тменила празднование Дня города на этих выходных из-за того, что город тоже попал в «желтую» зону карантина с вязи с COVID-19.