Новые карантинные зоны Украины: 15 городов и районов Донбасса — в «желтой зоне», один город — в «оранжевой»

С 28 сентября изменяется разделение Украины на зоны по уровню эпидемиологической опасности. На Луганщине 7 городов и районов оказались в «желтой зоне», на Донетчине 8 городов и районов — в «желтой» и 1 — в «оранжевой зоне».



Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.





В Луганской области в «желтую зону» попали:

Лисичанск;

Северодонецк;

Беловодский район;

Марковский район;

Миловский район;

Станичного-Луганский район;

Старобельский район.

В Донецкой области в «желтой зоне» оказались:

Бахмут;

Краматорск;

Мирноград;

Мариуполь;

Славянск;

Великоновоселовский район;

Покровский район;

Славянский район.

В «оранжувую зону» распределили город Угледар Донецкой области.

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 18 сентября пересмотрели критерии нахождения регионов в «красной» и «оранжевой» зонах карантина в связи с коронавирусом.



В предыдущее разделение на карантинные зоны с 21 сентября в «желтой зоне» оказалась часть Луганской обасти. Донецкая область была полностью в «зеленой».



В «зеленой» зоне действуют минимальные ограничения: обязательная маска в помещениях и общественном транспорте; проведение массовых мероприятий с ограничением на одного человека на 5 квадратных метров; и перевозки пассажиров только на сидячих местах.



В «желтой» зоне действуют все ограничения «зеленой», а также запрет посещения учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди.



В «оранжевой» зоне действуют все ограничения «зеленой» и «желтой» зон, а также запрет работы хостелов, спортзалов, учреждений культуры, ночных клубов и ограничения массовых мероприятий в расчете на одного человека в 20 квадратных метров и не более 100 человек.



Наиболее жесткие ограничения в «красной» зоне. Там закрываются все учебные заведения, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, а еще прекращается работа общественного транспорта.