Штаб ООС насчитал 4 нарушения «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



Там добавили, что в результате обстрелов боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.



Уточняется, что недалеко от населенного пункта Опытное боевики обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Кроме того, указано, что из стрелкового оружия «агрессор провоцировал украинских защитников» неподалеку Шумов и дважды — вблизи Орехово.



Также вчера военнослужащие и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки и Доломитного. Кроме того, локализовали очаг возгорания на участке размером около 10 гектаров недалеко от Нижнетеплого.



В штабе добавили, что с начала текущих суток, 28 сентября, на всех участках линии разграничения «наблюдается тишина». Нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля, не зафиксировано.

Режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, несмотря на гибель украинского военного и ранение еще одного бойца 6 сентября. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. Жертв среди мирных жителей с начала августа не было.



«Режим тишины» поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский.



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