На Луганщине продолжается тушение 30 пожаров

В Луганской области продолжается тушение более 30 пожаров, возникших 30 сентября. Всего было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах, сообщает пресс-служба ГСЧС.



Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт.



Основные очаги лесных пожаров сконцентрировались вблизи Трехизбенки и Северодонецка, где по данным лесхозов, огонь поразил около 11 тысяч гектаров местности.



«В настоящее время распространение огня в сторону г. Северодонецк нет», — говорится в сообщении.



В районе села Ольховый огнем пройдено 200 гектаров леса, вблизи сел Лобочево и Геевка произошел лесной пожар на площади 300 гектаров.



В селе Болотенное огнем повреждено 4 дома (1 жилой, 3 нежилых).



По предварительным данным, ориентировочная площадь сгоревшей местности составляет более 11 тысяч гектаров.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Известно о девяти погибших, более 10 человек госпитализированы. Также были эвакуированы 120 человек. В Северодонецке отменили занятия в школах, чтобы размещать там эвакуированных.



По факту пожаров на Луганщине открыто семь уголовных производств. Причиной возгорание на линии соприкосновения могут быть обстрелы со стороны боевиков.