Коронавирус подтвердился у 4661 человека. Это новый антирекорд

За прошедшие сутки в Украине выявлено 4661 заболевшего коронавирусом, что стало новым антирекордом по количеству зафиксированных за сутки случаев COVID-19. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Наибольшее число случаев зафиксировано в Харьковской области (516), Киеве (441)и Одесской области (310).



Кроме этого, за минувшие сутки 2 146 человек выздоровели, 92 ранее заболевших умерли.



С начала пандемии в Украине коронавирус подтвержден у 222 322 человек. Из них 98 737 выздоровели, 4 353 — умерли. Продолжают болеть 119 232 человека.