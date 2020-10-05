В ГСЧС рассказали о ситуации с пожарами в Луганской области

На территории Луганской области продолжается тушение трех основных очагов пожаров, один из которых локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Сейчас спасателями принимаются меры по локализации еще 2 очагов пожара:

на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района. Силы и средства ГСЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка;

вблизи с. Артема Станично-Луганского района на площади около 2 га лесной подстилки и 20 га сухой травы в поле. Там, как сообщается, угрозы населенным пунктам нет.

«Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. Основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов», — отметили в службе.



Сегодня утром пожарные сообщали о тушении четырех очагов, три из которых были локализованы. Позже в Станичного-Луганском районе возник новый пожар. От огня начали взрываться неразорвавшиеся боеприпасы.

За все время пожаров в Луганской области спасателям удалось потушить 7, тушение еще 3 — продолжается. По предварительным оценкам ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектар. Для тушения пожаров была задействована авиация.



Во время их тушения были найдены тела 11 человек, травмированы 18 человек, в том числе три сотрудника ГСЧС, эвакуированы 150 человек.