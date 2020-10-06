В Украине за месяц открыли более 200 уголовных дел из-за местных выборов

За месяц избирательной кампании перед местными выборами правоохранители зарегистрировали 205 уголовных производств. Об этом сообщает министерство внутренних дел.



В частности, 15 уголовных правонарушений зарегистрировано в Донецкой области, 10 — в Луганской. Лидером по этому показателю стал Киев — 25.

Всего с 5 сентября полиция зарегистрировала 2683 сообщений, связанных с избирательным процессом. Чаще всего эти сообщения касались нарушений ведения агитации.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.