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Часть Луганской области оказалась в красной зоне – там введут жесткий карантин

15 октября 2020, 19:31

Часть Луганской области оказалась в красной зоне – там введут жесткий карантин

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое наберет силу 19 октября, в понедельник. Восемь областных центров отнесены к красной зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Столица Украины остается в оранжевой зоне.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В красную зону решением Госкомиссии, кроме указанных восьми городов будут отнесены ряд населенных пунктов Луганской области: Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области.

В Донецкой области к красной зоне отнесли Славянский район.

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции, а также один летальный случай. 

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