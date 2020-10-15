Часть Луганской области оказалась в красной зоне – там введут жесткий карантин

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое наберет силу 19 октября, в понедельник. Восемь областных центров отнесены к красной зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Столица Украины остается в оранжевой зоне.



Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.



В красную зону решением Госкомиссии, кроме указанных восьми городов будут отнесены ряд населенных пунктов Луганской области: Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области.



В Донецкой области к красной зоне отнесли Славянский район.

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции, а также один летальный случай.