Украина может получить американскую или британскую вакцину от коронавируса

Украина в рамках инициативы COVAX может получить вакцины производителей AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США). Об этом сообщил заместить министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.



Вакцины станут доступными после их регистрации производителями и переквалификации Всемирной организацией здравоохранения.



«Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину одной из первых. Мы вошли в COVAX, который объединяет 180 стран. <...> 92 страны, включая Украину, получат вакцину бесплатно или ниже рыночной стоимости. Для этих стран будут использовать вакцины AstraZeneca — для 61 страны, а также Novavax — для 92 стран», — рассказал Ляшко во время брифинга.



По его словам, есть предварительная договоренность, что площади, где будут производится вакцины, будут находиться в Индии в Институте сывороток. Они позволят обеспечить производство вакцины после ее регистрации, чтобы все страны из перечня получили первым траншем вакцины в размере 3% от населения страны.



Предусматривается, что будет несколько траншей вакцины, чтобы покрыть как минимум 20% населения из приоритетных групп, уточнил главный санитарный врач.



К таким группам относятся: работники медучреждений с высоким риском инфицирования; работники службы реагирования на чрезвычайные ситуации; люди с сопутствующими заболеваниями; люди старшего возраста; работники с критическим уровнем риска; работники школ; люди, проживающие в приютах для бездомных.



Для каждой страны в рамках COVAX будут пытаться поставлять один вакцинный продукт. Страна должна обеспечить принятие продукта, холодовую цепочку, развозку к кабинетам прививок и вакцинальные сессии.