Степанов назвал предложение России о вакцине от COVID-19 «политической вещью»

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что российская вакцина от коронавируса должна пройти все необходимые стадии клинических испытаний, а то как ее эффективность преподносит РФ, является частью политики. Обь этом он сказал в эфире «Ток-шоу № 1» на телеканале «Украина 24».



«Любая вакцина, чтобы ее рекомендовать, нужно понимать, безопасна ли она. Нужно чтобы она прошла стадии клинических испытаний. В мире нет ни одного подтверждения тому, что вакцина, о которой говорят в РФ, прошла все стадии», — сказал министр.



Степанов напомнил, что в мире есть много производителей вакцин, которые находятся на последней стадии клинических испытаний.



Он отметил, что для третей стадии необходимо большое количество добровольцев



«Поэтому пока нет предмета для разговора — покупать или нет. То как это преподносит, в том числе, РФ, сугубо политическая вещь», — заключил Степанов.

Ранее Степанов не исключил закупку российской вакцины от коронавируса в случае, если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения.



В России была создана вакцина от коронавируса «Спутник V», ее зарегистрировали в августе еще до проведения всех необходимых испытаний. Третья фаза испытаний началась в РФ только в сентябре, в ней участвуют 40 тысяч добровольцев.



6 октября нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ и своим кумом Владимиром Путиным заявил, что уже вакцинировался российской вакциной от коронавируса и попросил Путина предоставить вакцину Украине.



Президент Владимир Зеленский призвал не верить в «предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами».