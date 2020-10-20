«ЛНР» рассказала, как пропускает людей через КПВВ «Станица Луганская» во время карантина

В группировке «ЛНР» рассказали, как на данный момент осуществляют со своей стороны пропуск людей через КПВВ «Станица Луганская» на линии соприкосновения.



Украинская сторона закрыла пункт пропуска «Станица Луганская» с 15 по 31 октября из-за карантина.



Представительница «ЛНР» Ольга Кобцева в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск» заявила, что «мы не будем препятствовать пропуску людей, а Украина в избирательном порядке оставила за собой одностороннее право, когда человек приходит на пункт пропуска "Станица Луганская" на территорию Украины, определять — пропустит она человека на территорию Украины или нет».



Пресс-офицер Лисичанского пограничного отряда ГПСУ Неля Доценко сказала «Новостям Донбасса», что в период с 15 по 31 октября решение о пропуске того или иного человека принимает командующий Объединенных сил при наличии социально-гуманитарных причин, подтвержденных документами.



«Пограничники пропускают граждан исключительно по решению командующего Объединенных сил. Если такого решения нет, то пропуск не осуществляется», — сказала он.



Доценко уточнила, что такое временное правило действует как для прибывших на подконтрольную Украине территорию, так и для тех, кто следует в сторону неподконтрольного Луганска.



Для связи со штабом операции Объединенных сил можно позвонит на горячую линию по телефону 0 800 500 410.