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«ЛНР» рассказала, как пропускает людей через КПВВ «Станица Луганская» во время карантина

20 октября 2020, 16:18

«ЛНР» рассказала, как пропускает людей через КПВВ «Станица Луганская» во время карантина

В группировке «ЛНР» рассказали, как на данный момент осуществляют со своей стороны пропуск людей через КПВВ «Станица Луганская» на линии соприкосновения.

Украинская сторона закрыла пункт пропуска «Станица Луганская» с 15 по 31 октября из-за карантина.

Представительница «ЛНР» Ольга Кобцева в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск» заявила, что «мы не будем препятствовать пропуску людей, а Украина в избирательном порядке оставила за собой одностороннее право, когда человек приходит на пункт пропуска "Станица Луганская" на территорию Украины, определять — пропустит она человека на территорию Украины или нет».

Пресс-офицер Лисичанского пограничного отряда ГПСУ Неля Доценко сказала «Новостям Донбасса», что в период с 15 по 31 октября решение о пропуске того или иного человека принимает командующий Объединенных сил при наличии социально-гуманитарных причин, подтвержденных документами.

«Пограничники пропускают граждан исключительно по решению командующего Объединенных сил. Если такого решения нет, то пропуск не осуществляется», — сказала он.

Доценко уточнила, что такое временное правило действует как для прибывших на подконтрольную Украине территорию, так и для тех, кто следует в сторону неподконтрольного Луганска.

Для связи со штабом операции Объединенных сил можно позвонит на горячую линию по телефону 0 800 500 410.

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