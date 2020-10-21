«ДНР»: 30 медиков умерли от коронавируса

За время пандемии на подконтрольной группировке «ДНР» территории от коронавируса умерли 30 медицинских работников.



Об этом сообщил исполняющий обязанности «министра здравоохранения» Александр Оприщенко во время совещании с главой «ДНР» Денисом Пушилиным 20 октября.



Также он отметил, что для приема больных коронавирусом было перепрофилировано 37 больниц. Готовится развертывание еще двух госпитальных баз.



На подконтрольной Украине части Донетчины зафиксировано три смерти от коронавируса среди медиков.

По состоянию на утро 21 октября «ДНР» зафиксировала 5509 заболевших COVID-19 на подконтрольной ей части Донецкой области. Из них 2461 человек выздоровел, а 385 умерли. Продолжают болеть 2663 пациента.