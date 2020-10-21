«ДНР» за сутки выявила 117 заболевших коронавирусом. Умерли 18 человек

За минувшие сутки, 20 октября, на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 117 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 18 смертей — мужчины в возрасте от 65 до 86 лет и женщины в возрасте от 49 до 90 лет. Также за сутки выписано 43 человека.



За все время пандемии «ДНР» признает 5509 заболевших COVID-19 на подконтрольной ей части Донецкой области. Из них 2461 человек выздоровел, а 385 умерли. Продолжают болеть 2663 пациента.



Также за сутки выявлено 205 случаев пневмоний, из них 109 пациентов госпитализировано. Всего на лечении 2053 пациента с пневмониями, из них 396 на кислородной поддержке (+67 за сутки).



«Минздрав» группировки «ЛНР» за сутки выявил 6 заболевших коронавирусом. За все время исследований там подтверждают 1358 случаев COVID-19. Из них 1031 человек выздоровел, а 64 умерли.