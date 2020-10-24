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В ВСУ коронавирусом заразился еще 131 человек

24 октября 2020, 17:31

В ВСУ коронавирусом заразился еще 131 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксирован 131 новый случай заболевания коронавирусной болезнью. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из них 19 человек госпитализированы. Остальные лечатся дома под наблюдением медслужбы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

По состоянию на 24 октября коронавирусом в ВСУ болеет 1 317 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3 608 человек, летальных случаев — 14.

На изоляции находится 357 человек.

В пятницу, 23 октября, в Украине коронавирус диагностировали у 7014 человек. Кроме этого, выздоровели 2 177 человек, умерли — 125.

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