В «Слуге народа» прокомментировали сравнение Резникова ОРДЛО с «опухолью»

Замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук прокомментировала высказывание вице-премьера Алексея Резникова о необходимости «безопасной реинтеграции» неподконтрольной части Донбасса, чтобы эта территория не стала «опухолью» для Украины.



«Интервью господина Резникова нужно рассматривать комплексно, потому что там был час интервью, а не одна минута. И это точно не была основная мысль, которую он хотел донести», — сказала Кравчук на брифинге в Верховной Раде в понедельник.



Она подчеркнула, что нужно быть «максимально толерантными в определениях», но вместе с тем «говорить, что нет никаких проблем — нечестно и неправильно».



Депутат рассказала, что во время поездки на Донбасс пообщалась с местными жителями, которые живут у линии соприкосновения. «К сожалению, российское телевидение там больше смотрят, чем украинское. И это большая проблема», — подчеркнула замглавы фракции «Слуга народа».



Кравчук призвала не акцентировать внимание на «отдельных высказываниях». По ее словам, жителям неподконтрольных территорий нужно транслировать «те шаги, которые мы видим для реинтеграции». «Для этого есть телеканал ДОМ», — резюмировала она.