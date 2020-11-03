Рада предоставила доступ органам следствия и прокуратуры в зону ООС

Верховная Рада разрешила представителям органов досудебного расследования и прокуратуры доступ в район проведения Операции Объединенных сил для выполнения ими своих полномочий.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время органы досудебного расследования и прокуратуры лишены возможности осуществлять на должном уровне полномочия по уголовным производствам по правонарушениям, совершенным в этом регионе.



Законопроект предлагает новую норму, согласно которой в районе проведения ООС обеспечивается возможность осуществления деятельности уполномоченными лицами органов досудебного расследования и прокуратуры в уголовных производствах, касающихся правонарушений, осуществленных в районе ООС.



В законопроекте отмечается, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в этот район осуществляется в порядке, который определяет командующий Объединенных сил.