Один из «министров ДНР» переболел коронавирусом

Так называемый «министр строительства и ЖКХ» группировки «ДНР» Сергей Наумец переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире сепаратистского телеканала «Юнион».



Ранее о болезни Наумца в «ДНР» не сообщали.

С начала пандемии в отдельных районах Донбасса зарегистрировали 109 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Всего выявлено 1643 заболевших коронавирусом, из которых выздоровели 1345 человек.



У властей Украины нет данных о заболевших на неподконтрольных территориях.