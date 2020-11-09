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Один из «министров ДНР» переболел коронавирусом

09 ноября 2020, 14:28

Один из «министров ДНР» переболел коронавирусом

Так называемый «министр строительства и ЖКХ» группировки «ДНР» Сергей Наумец переболел коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире сепаратистского телеканала «Юнион».

Ранее о болезни Наумца в «ДНР» не сообщали.

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С начала пандемии в отдельных районах Донбасса зарегистрировали 109 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Всего выявлено 1643 заболевших коронавирусом, из которых выздоровели 1345 человек.

У властей Украины нет данных о заболевших на неподконтрольных территориях.

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