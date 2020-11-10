На Луганщине задержали группу, которая похитила деньги при ремонте соцобъектов

В Луганской области задержали организованную преступную группу, которая занималась хищением бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



По данным следствия, организатор создал и возглавил на территории Кременского района группировку, в состав которого входили руководители и работники подконтрольных ему предприятий. Группа систематически получали заказы из местного бюджета.



«Согласно разработанного им плана, участники группы, злоупотребляя служебным положением, при осуществлении работ по капитальному ремонту пяти объектов социальной инфраструктуры завладели средствами местного бюджета. В частности, они завышали в официальных документах цены на строительные материалы, чем нанесли ущерб местному бюджету на сумму свыше 600 тысяч гривен», — говорится в сообщении.



Правоохранители провели девять обысков на территории Луганской области и города Киева по месту жительства и работы фигурантов. В автомобиле организатора преступной группы изъято 800 тысяч гривен.



Организатору и четырем участникам сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).



Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность главы группы к незаконной вырубке леса и влияние на криминальные круги в области.