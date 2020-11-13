Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба: Суд в Гааге не остановил рассмотрение дела о захвате украинских моряков, а разделил на стадии

13 ноября 2020, 13:05

Кулеба: Суд в Гааге не остановил рассмотрение дела о захвате украинских моряков, а разделил на стадии

Суд в Гааге не остановил рассмотрение дела о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе, а разделил дело на две стадии — юрисдикционную и по существу. Об этом в эфире «Громадського радио» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Они не останавливали рассмотрение дела, а применили механизм бифуркации. Это распределение дела [юрисдикционную и по сути], это нормальное процессуальное действие, оно уже применялось, поэтому ни о каком прекращении рассмотрения дела не идет», — сказал Кулеба.

Министр уверен в положительном для Украины результате рассмотрения дела.

12 ноября стало известно, что суд Гааги приостановил рассмотрение по существу иска Украины против России из-за захвата украинских моряков в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

24 украинских моряка вернулись на родину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле 35 на 35.

В ноябре 2019 года РФ вернула Украине захваченные корабли. 

ТЕГИ

Прочее
украинские моряки
Места
керченский пролив
Люди
Дмитрий Кулеба

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
«ДНР» сообщила о 204 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 23 человека
08:52
В сельсовете на Луганщине не смогли разговаривать с ОБСЕ без разрешения боевиков
08:13
«ЛНР» зарегистрировала три летальных случая от COVID-19 за сутки
23:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 ноября
14:41
ОБСЕ зафиксировала новые мины вблизи Заиченко
14:31
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в пятницу 13 ноября
13:54
СМИ узнали, что полковник ГРУ курировал проект Bonanza media, публиковавший фейки о крушении MH17
12:49
«ДНР» разрешила студентам первых трех курсов вернуться в вузы на учебу
11:58
В Донецке умер боевик, который стал «депутатом ДНР»
10:42
Почти половина нарушений перемирия приходится на район Донецкой фильтровальной станции. Это угроза водоснабжению
10:27
«ДНР» за сутки зарегистрировала 22 смерти и 166 новых случаев коронавируса
09:05
«ЛНР»: Две смерти и 22 новых случая заболевания COVID-19
все новости
14:42
«Наша позиция изменилась на проактивную». Кулеба — об украинском плане по Донбассу
13:36
«Укрзализныця» запустила поезд Львов — Бахмут
13:16
Кравчук рассказал, как можно провести выборы в Донецке и Луганске
13:05
Кулеба: Суд в Гааге не остановил рассмотрение дела о захвате украинских моряков, а разделил на стадии
12:22
Мэр Краматорска отказался вводить в городе карантин выходного дня
11:53
Кравчук назвал Минские соглашения «петлей на шее Украины»
10:52
В ВСУ за сутки выявлены 185 новых случаев COVID-19, один человек скончался
10:42
«ДНР» сообщила о 204 заболевших коронавирусом за сутки. Умерли 23 человека
10:20
В ОБСЕ назвали количество жертв среди гражданских на Донбассе
09:52
Глава Минздрава анонсировал «очень тяжелую» зиму в Украине из-за COVID-19
08:52
В сельсовете на Луганщине не смогли разговаривать с ОБСЕ без разрешения боевиков
08:45
Коронавирус на Донетчине: 545 заболевших за сутки и новая смерть
все новости
ВИДЕО
Восстановление лесов Луганщины после пожаров займет 75 лет ►
12 ноября, 16:47
100 дней перемирия на Донбассе. Как в реальности выглядит режим тишины ►
12 ноября, 09:35
Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►
09 ноября, 16:20

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция