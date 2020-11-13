Кулеба: Суд в Гааге не остановил рассмотрение дела о захвате украинских моряков, а разделил на стадии

Суд в Гааге не остановил рассмотрение дела о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе, а разделил дело на две стадии — юрисдикционную и по существу. Об этом в эфире «Громадського радио» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Они не останавливали рассмотрение дела, а применили механизм бифуркации. Это распределение дела [юрисдикционную и по сути], это нормальное процессуальное действие, оно уже применялось, поэтому ни о каком прекращении рассмотрения дела не идет», — сказал Кулеба.



Министр уверен в положительном для Украины результате рассмотрения дела.



12 ноября стало известно, что суд Гааги приостановил рассмотрение по существу иска Украины против России из-за захвата украинских моряков в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.



Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.



24 украинских моряка вернулись на родину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле 35 на 35.



В ноябре 2019 года РФ вернула Украине захваченные корабли.