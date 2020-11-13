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Кравчук рассказал, как можно провести выборы в Донецке и Луганске

13 ноября 2020, 13:16

Кравчук рассказал, как можно провести выборы в Донецке и Луганске

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны пройти по мажоритарной системе.

«Я, например, считаю, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что там нет украинских партий, там ничего нет. Пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции», — сказал Кравчук в интервью ТСН.

По его словам, такие выборы могли бы состояться 31 марта, но конкретной привязки к дате нет, этот вопрос не принципиален. «Принципиальным вопросом является контроль Украины над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законам», — добавил Кравчук.

Также он считает, что времени к подготовке выборов достаточно.

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На прошлой неделе Кравчук обнародовал основные положения «Плана действий по Донбассу», согласно которому выборам в ОРДЛО должны предшествовать вывод незаконных вооруженных формирований и иностранных войск, а также восстановление контроля над участком российско-украинской границы с помощью миссии ОБСЕ. Глава украинской делегации отмечал, что Киев предложил «План действий», чтобы все участники ТКГ приняли участие в разработке совместного плана.

Россия раскритиковала украинский план из-за того, что он противоречит Минским соглашениям в части порядка передачи контроля над границей.

На этой неделе участники переговоров в ТКГ представили свои предложения, однако, как заявили в ОБСЕ, «для сближения позиций еще потребуется работа».

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