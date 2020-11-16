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Какие КПВВ на Донбассе работают сегодня: данные ГПСУ

16 ноября 2020, 11:46

Какие КПВВ на Донбассе работают сегодня: данные ГПСУ

Украинская сторона держит все свои КПВВ на Донбассе открытыми на въезд и выезд. В то же время «ДНР» и «ЛНР» продолжают ограничивать пропуск через свои пункты пропуска. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Сегодня линию соприкосновения можно пересечь через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, которое боевики открывают лишь по понедельникам и пятницам, и КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области, которое функционирует ежедневно. 

Открытые 10 ноября новые КПВВ в Луганской области «Счастье» и «Золотое» работают только с украинской стороны.

«У нас, согласно распоряжению главнокомандующего все КПВВ свою работу с 8 утра начали. Но по состоянию на 11 часов на КПВВ "Счастье" и "Золотое" лиц, которые бы хотеле пересечь не было, с временно оккупированной территории люди тоже не прибывали», — сказал «НД» пресс-офицер ГПСУ в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

В свою очередь «ЛНР» об открытии пунктов пропуска в районе Счастья и Золотого со своей стороны не объявляла.

Все украинские КПВВ на Донбассе работают с 8:00 до 16:00 по киевскому времени. 

C 10 ноября Украина открывает все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Однако группировки «ЛНР» и «ДНР» отказались открывать все КПВВ со своей стороны.

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