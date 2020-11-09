«ЛНР» отказалась открыть новые КПВВ у Счастья и Золотого 10 ноября

Группировка «ЛНР» не будет открывать со своей стороны новые КПВВ «Счастье» и «Золотое» 10 ноября. Об этом сообщила представительница «ЛНР» Ольга Кобцева в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск».



«Завтра в 9:00 по московскому времени, в 8:00 по киевскому времени пункты пропуска "Луганск — Счастье" и "Первомайск — Золотое" не откроются», — сказала она.



При этом Кобцева обвинила в сложившейся ситуации украинскую сторону. По ее словам, в Трехсторонней контактной группе делегация Украины якобы не выполнила договорные обязательства.



Так, она рассказала, что накануне украинская сторона уведомила, что КПВВ «Счастье» будет пешеходным, а не автомобильным, что не устроило «ЛНР». «До военного времени здесь никогда не просматривался пеший проход гражданских лиц, отсутствует необходимая инфраструктура. Расстояние от пункта пропуска Украины до нашего пункта пропуска в районе 2-3 километров», — пояснила Кобцева.



Также она заявила, что украинская сторона не согласовала с ними, как представителями ОРЛО на переговорах, график работы пунктов пропуска и курирование автобусов в нейтральной зоне между пунктами пропуска сторон в районе Золотого.



Сегодня ранее украинская сторона объявила, что 10 ноября откроет все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Открытие двух новых КПВВ в Счастье и Золотом 10 ноября ранее было согласовано ТКГ. В последний раз стороны заверили, что в обозначенную дату оба КПВВ будут готовы к открытию на заседании 28 октября.



И Украина, и «ЛНР» с конца лета вели строительство новых пунктов пропуска. Отметим, что КПВВ «Золотое» с украинской стороны был построен еще несколько лет назад, но из-за отсутствия договоренностей пропуск через него не осуществлялся.



6 ноября на новом КППВ «Счастье» побывал президент Владимир Зеленский и иностранные послы.