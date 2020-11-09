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«ДНР» тоже не согласилась открыть все КПВВ с 10 ноября

09 ноября 2020, 13:25

«ДНР» тоже не согласилась открыть все КПВВ с 10 ноября

Группировка «ДНР» не собирается открывать все свои КПВВ на линии соприкосновения с 10 ноября. Пропуск людей продолжится только через КПВВ «Еленовка» по понедельникам и пятницам в режиме «гуманитарного коридора».

Об этом говорится в сообщении штаба «ДНР» по борьбе с коронавирусом.

Сегодня ранее украинская сторона объявила, что 10 ноября откроет все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Подконтрольный «ДНР» пункт пропуска «Еленовка» работает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Он связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». При этом установлен ряд ограничений на пересечение линии соприкосновения.

На практике за день успевают проехать или пройти только несколько сотен человек, люди больше месяца ожидают разрешения для въезда в Донецк.

Такие ограничения в «ДНР» объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса. При этом многие местные жители ездят на подконтрольную Украине территорию и обратно транзитом через Россию, не соблюдая при этом карантинных ограничений. Однако такой вариант требует больше времени и денег.

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