Украина инициирует внеочередное заседание в ТКГ — обсудить КПВВ и обмен удерживаемыми

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила российской стороне провести внеочередные заседания в трех рабочих подгруппах. Об этом сообщается на странице украинской делегации в ТКГ.



Киев инициирует внеочередное обсуждение в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппе по политическим вопросам и подгруппе по гуманитарным вопросам.



«... и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся в повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехсторонней контактной группой соответствующих решений», — говорится в сообщении.



Украинская сторона рассчитывает, что это позволит ускорить решение вопросов по разблокированию работы КПВВ и обмену пленными.



«Надеемся на понимание росийською стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых 09.12.2019 в Париже», — добавили в делегации.

На прошлой неделе Германия и Франция призвали Россию повлиять на сепаратистов в вопросе открытия пунктов пропуска на Донбассе 10 ноября, который был сорван. Также отмечалось, что что Украина создала условия для улучшения ситуации на КПВВ до наступления зимы и для облегчения положения людей на Донбассе.



В свою очередь, официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что между Киевом и группировкой «ЛНР» была достигнута договоренность о пропуске через КПВВ «Счастье» исключительно автотранспорта, однако украинская сторона открыла пункт пропуска как пешеходный. По ее словам, у боевиков «ЛНР» технической готовности к такому формату работы КПВВ не было.



11 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе передала российской стороне и ОБСЕ свои предложения по решению технических вопросов работы КПВВ «Счастье» и «Золотое».



Украина в ТКГ также предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря.