В Харькове состоялось очередное заседание суда по делу Штепы

В Орджоникидзевском районном суде Харькова состоялось очередное заседание по делу Нелли Штепа. Об этом сообщает «Суспільне».



В начале заседания, Штепа представила документы, подтверждающие то, что она находится на лечении. Ранее, в октябре, рассмотрение ее дела было отложено из-за болезни. По словам Нели Штепы, сейчас она все еще болеет.



Кроме этого, во время заседания стороны провели допрос свидетелей. Однако обвинение допросило не всех необходимых лиц, поэтому суд решил отложить рассмотрение дела.



Следующее заседание по делу состоится 2 декабря.

Нелю Штепу задержали 12 июля 2014 года, а на следующий день по решению Харьковского Краснозаводского районного суда арестовали. Под стражей она находилась до января 2018 года. Защита Штепы подала иск в Европейский суд по правам человека о превышении сроков предварительного заключения и чрезмерно долгом разбирательстве, и получила компенсацию.



Дело находится в украинских судах с февраля 2015 года.