В неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей сейчас присутствуют не более трех тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.



«Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более трех тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины, других стран. Все поставки техники, ее ремонт — на 100% из России», — цитирует Хомчака «Интерфакс-Украина».



Вместе с тем начальник Генштаба озвучил информацию о «прибытии 10 и 12 групп снайперов из России», которых украинские военные видели в Широкино.



При этом Хомчак высказал убеждение, что военное решение конфликта на востоке Украины в существующих условиях невозможно. «Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено», — рассказал он.



Он также подчеркнул, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте. «Для этого не нужно добро президентов или Генштаба», — сказал Хомчак.