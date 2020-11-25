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На Донбассе сейчас не более 3000 российских военных — начальник Генштаба ВСУ

25 ноября 2020, 12:52

На Донбассе сейчас не более 3000 российских военных — начальник Генштаба ВСУ

В неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей сейчас присутствуют не более трех тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

«Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более трех тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины, других стран. Все поставки техники, ее ремонт — на 100% из России», — цитирует Хомчака «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем начальник Генштаба озвучил информацию о «прибытии 10 и 12 групп снайперов из России», которых украинские военные видели в Широкино.

При этом Хомчак высказал убеждение, что военное решение конфликта на востоке Украины в существующих условиях невозможно. «Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено», — рассказал он.

Он также подчеркнул, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте. «Для этого не нужно добро президентов или Генштаба», — сказал Хомчак.

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