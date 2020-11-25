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Россиянина Пулатова пригласили в суд в Нидерландах на показания о крушении MH17

25 ноября 2020, 17:27

Россиянина Пулатова пригласили в суд в Нидерландах на показания о крушении MH17

Председательствующий судья в деле о крушении малайзийского самолета в небе над Донецкой областью приглашает выступить в зале заседания одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам председательствующего судьи Хэндрика Стэйнхауса, «суд отметил, что подзащитный Пулатов предложил ответить на вопросы суда». «Как именно буду заданы вопросы — защита сказала, что они зададут их в письменном виде или в устном с тем, чтобы он на них ответил. А потом суд будет проинформирован о его ответах», — напомнил он.

Он констатировал, что у суда есть ряд вопросов для подзащитного, которые связаны как непосредственно с делом, но и которые появились после его заявления на видео, которое было продемонстрировано на предыдущем заседании.

«Суд считает важным задать эти вопросы подзащитному. Поэтому подзащитный опять приглашается присоединиться к слушаниям с его адвокатами и прокурором, чтобы публично ответить на вопросы не только суда. Но и других участников суда, публично, перед судом. Это — нормальная практика и основа того, как функционирует суд. В этом деле мы тоже не хотим отходить от этого. Поэтому суд не будет задавать никаких вопросов подзащитному в письменном виде», — проинформировал судья.

Суд также удовлетворил запрос защиты опросить представителей 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ.

«Если и в самом деле члены 53-й бригады были вовлечены в транспортировку и пуск ракеты "Бук", которой был сбит МН17, то совершенно очевидно, что важно задать вопросы ее представителям, особенно полковнику Мучкаеву, который является ее командиром», — пояснил он решение суда.

При этом Стэйнхаус напомнил, что в прошлом РФ отказала в этом. «Но сейчас это не запрос от прокуратуры, а обвиняемого (Пулатова), который является гражданином РФ», — отметил он.

Стэйнхаус также напомнил, что Пулатов, среди прочего, обвиняется в том, что был в контакте и отдавал приказы команде «Бука».

Суд также удовлетворил запрос защиты заслушать Сергея Дубинского, который также выразил желание сотрудничать с судом.

25 ноября в судебном комплексе «Схипхол» завершилась досудебная часть слушаний по делу о крушении рейса МН17. Следующее заседание состоится 1 февраля 2021 года, на котором суд перейдет к рассмотрению дела по сути.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

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